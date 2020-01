Imprese. Huawei accumula scorte in vista di possibile bando forniture Usa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ren ha anche sottolineato che Huawei è una compagnia "pro-Stati Uniti", che ha assunto decine di società di consulenza statunitensi per migliorare la propria gestione strategica. "Gli Stati Uniti dovrebbero essere orgogliosi che la loro esperienza nella gestione abbia portato lo sviluppo in altri luoghi del Globo. La paura dell'Intelligenza artificiale (Ia) svanirà", ha affermato Ren. "Sono nato all'epoca di Hiroshima e ho visto persone intorno a me che avevano paura del nucleare. Alla fine, però, le centrali nucleari e l'uso delle radiazioni negli ospedali hanno giovato a così tante persone. Lo stesso può essere vero per l'Ia", ha sottolineato Ren. "Mentre il mondo diventava sempre più industrializzato, la nostra paura delle macchine è svanita", ha aggiunto. Ren sostiene che anche gli umani si abitueranno all'Ia nel prossimo futuro. Un altro argomento della sessione di Davos è stata la possibilità che la Cina e gli Stati Uniti dividano il mondo della tecnologia in due forze. Ren ha detto che la possibilità è minima. (segue) (Cip)