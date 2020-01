Imprese. Huawei accumula scorte in vista di possibile bando forniture Usa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mondo della tecnologia non si dividerà in due. Secondo me, il governo cinese non ha nemmeno iniziato a pensare alle conseguenze dello sviluppo dell'Ia", ha affermato ancora Ren. "L'istruzione cinese sta ancora cercando di formare ingegneri anziché scienziati, il che significa che la Cina non ha abbastanza potere di ricerca scientifica di base per competere con gli Stati Uniti", ha spiegato il fondatore di Huawei, secondo cui "gli Stati Uniti stanno pensando troppo al potere scientifico tecnologico cinese". In merito all'essenza della ricerca scientifica Ren ha affermato: "Esiste una sola realtà. Ecco perché il mondo della tecnologia non si dividerà. Chiunque ottenga la verità, la condividerà con tutti gli altri", ha spiegato il fondatore di Huawei. (Cip)