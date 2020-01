Francia-Usa: dipartimento di Stato, si è tenuto oggi a Parigi il terzo "Cyber Dialogue" (2)

- Robert Strayer, viceministro aggiunto per la Politica informatica, delle Comunicazioni e delle Informazioni internazionali, ha guidato la delegazione degli Stati Uniti che, aggiunge la nota, "comprendeva rappresentanti dei dipartimenti del Commercio, della Difesa, della Sicurezza nazionale, della Giustizia e degli Esteri. Henri Verdier, ambasciatore per gli Affari digitali, ha guidato la delegazione francese di agenzie intergovernative che comprendeva rappresentanti del ministero per l'Europa e gli Affari esteri, l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza, il ministero degli Interni, il ministero delle Forze armate e il ministero della Giustizia. Gli Stati Uniti - conclude la nota – sono ansiosi di ospitare il prossimo dialogo a Washington DC". (Com)