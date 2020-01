Usa: Casa Bianca non commenta hackeraggio saudita a Bezos

- Gli esperti delle Nazioni Unite oggi hanno rapidamente soppesato le accuse esplosive secondo cui il leader di fatto dell'Arabia Saudita ha ordinato l'hackeraggio dell'amministratore delegato di Amazon Jeff Bezos, ma la Casa Bianca, finora, rimarca la "Cnn" non ha assunto nessuna posizione in difesa dell'imprenditore. L'episodio sottolinea l'insolito "cameratismo" tra il presidente Donald Trump e i governanti dell'Arabia Saudita, nonché la relazione travagliata di Trump con Bezos, che possiede il "Washington Post". Gli esperti delle Nazioni Unite hanno dichiarato oggi di essere "gravemente preoccupati" per le informazioni ricevute che suggeriscono che un account del servizio di messaggistica WhatsApp appartenente al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman sia stato utilizzato per consegnare spyware a un telefono cellulare appartenente a Bezos. (segue) (Was)