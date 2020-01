Imprese: con procedura fallimentare McDermott cede il controllo ai finanziatori (2)

- Secondo i documenti depositati presso la Corte fallimentare degli Stati Uniti a Houston, al capitolo 11 del piano proposto, circa 4,6 miliardi di dollari di debito verrebbero scambiati con azioni, dando ai creditori esistenti circa il 94 per cento della società riorganizzata, mentre gli obbligazionisti riceverebbero circa il 6 per cento del fallimento di McDermott. Hps investment partners, Baupost group e Octagon credit investors sono tra i maggiori finanziatori del debito garantito di 3,3 miliardi di dollari di McDermott e sono ora pronti a controllare la società dopo la ristrutturazione. (Was)