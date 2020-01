Usa: la battaglia sulla previdenza sociale tracima nella campagna per le presidenziali 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto sul fronte delle primarie democratiche, è in corso un acceso dibattito sul un video del passato che mostra l'ex vicepresidente Joe Biden allinearsi con i Repubblicani sulla necessità di ridurre la spesa in tema di previdenza sociale. E ancora quanto all'attuale presidente una nota ha precisato: "Il presidente Trump sta mantenendo il suo impegno nei confronti degli americani più vulnerabili, in particolare quelli che dipendono da Medicare e dalla previdenza sociale. I suoi bilanci hanno proposto più risparmi ai programmi obbligatori rispetto a qualsiasi altro presidente della storia, tra questi la riduzione del costo dei farmaci, l'eliminazione degli sprechi, delle frodi e degli abusi, nonché il recupero delle persone che vivono di welfare". (Was)