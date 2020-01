Usa: venerdì Trump partecipa a "Marcia per la vita"

- Il presidente Donald Trump venerdì sarà il primo presidente statunitense a partecipare di persona alla "Marcia per la vita". Lo ha annunciato lo stesso capo della Casa Bianca rilanciando su Twitter un video dell'evento dello scorso e aggiungendo: "Ci vediamo venerdì. Grande folla!". Trump aveva già fatto un collegamento in streaming con la manifestazione nel 2018, mentre il suo vice Mike Pence, vi aveva preso parte nel 2019. Jeanne Mancini, presidente di "Marcia per la vita", ha apprezzato gli interventi dell'amministrazione Trump come quelli per nominare giudici conservatori e tagliare i finanziamenti per gli aborti. "Il presidente Trump e la sua amministrazione sono stati campioni coerenti della vita e il loro sostegno a 'Marcia per la vita' è stato costante", ha detto in una nota. "Non vediamo l'ora di ottenere più vittorie per la vita in futuro".(Was)