Cina: coronavirus, Oms prosegue oggi ulteriori discussioni

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha esteso a oggi la riunione di emergenza per decretare se il nuovo focolaio di coronavirus in Cina costituisca un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale (Pheic). "Oggi si è svolta un'eccellente discussione durante l'incontro, ma è stato anche chiaro che per procedere abbiamo bisogno di maggiori informazioni", ha dichiarato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferenza stampa dopo una riunione a porte chiuse di un comitato di emergenza. "Per questo motivo, ho deciso di chiedere al comitato di emergenza di incontrarsi di nuovo domani per continuare la discussione", ha aggiunto ieri Tedros. "La decisione se dichiarare o meno un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale è una che prendo molto sul serio, e che sono disposto ad assumere solo con un'adeguata considerazione di tutte le prove", ha osservato il capo dell'Oms. Tedros ha affermato di essere rimasto molto colpito dal dettaglio e dalla profondità della presentazione cinese della situazione del nuovo focolaio di coronavirus. Tedros anche espresso apprezzamento per la collaborazione di Ma Xiaowei, capo della Commissione nazionale per la salute cinese, con cui si era confrontato direttamente negli ultimi giorni e settimane. (segue) (Cip)