Cina: coronavirus, Oms prosegue oggi ulteriori discussioni (3)

- Il nuovo ceppo di coronavirus causa negli individui infetti un’infezione polmonare simile alla polmonite. I sintomi, che per il momento appaiono meno gravi e intensi rispetto a quelli della Sars, includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie e, nei casi più gravi, sindrome da stress respiratorio. Il bilancio del focolaio di infezione è aumentato nelle ultime ore a 440 casi confermati in 13 province di tutta la Cina, e nove vittime accertate. Le autorità cinesi hanno individuato l’origine Il governo cinese ha classificato l'infezione nella stessa categoria dell'epidemia della Sindrome respiratoria acuta grave (Sars), il che comporta l’isolamento obbligatorio per i soggetti che contraggono l'infezione. (segue) (Cip)