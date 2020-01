Usa: Utah proibisce "terapia di conversione" per figli di coppie Lgbt (2)

- Il divieto era stato proposto per la prima volta da Herbert a novembre. In una dichiarazione dell'epoca, il governatore aveva affermato che "le storie dei giovani che hanno sopportato queste cosiddette terapie sono strazianti" e si era detto "grato di aver trovato un modo per vietare la terapia di conversione per sempre nel nostro Stato". (Was)