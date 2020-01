Nicaragua: segretario di Stato Usa Pompeo chiede cessazione repressione ed elezioni libere (2)

- Dall'aprile 2018 il Nicaragua sta attraversando una crisi socio-politica che ha causato tra i 328 e 651 morti, a seguito dell'ondata di proteste contro il governo di Ortega. Pompeo ha incontrato una delegazione di oppositori nicaraguensi, giornalisti e attivisti dei diritti umani esiliati in Costa Rica. In una dichiarazione congiunta, gli oppositori hanno dichiarato di aver informato Pompeo "dei progressi nella formazione della Coalizione nazionale come sforzo unitario dell'intera opposizione nicaraguense che si oppone alla dittatura", si legge nel comunicato. (Mec)