Usa: amministrazione Trump aggiungerà i brasiliani ai richiedenti asilo che devono attendere in Messico (2)

- Ma la portavoce del dipartimento per la Sicurezza nazionale (Dhs), Heather Swift, ha affermato che il Dipartimento "non ha nulla da annunciare in questo momento" e ha aggiunto: "Dhs è sempre alla ricerca di modi per espandere e rafforzare il programma in modo da includere nuove destinazioni, popolazioni e procedure al fine di migliorare ulteriormente la protezione per i migranti e garantire una migrazione sicura e legale". Secondo I'associazione Human rights first i richiedenti asilo rientrati in Messico sulla base del provvedimento hanno subito oltre 800 casi di stupri, torture, rapimenti e omicidi regolarmente segnalati. (Was)