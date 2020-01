Iraq: Trump minimizza possibili lesioni cerebrali di militari Usa come "mal di testa" (2)

- I commenti del presidente, che ha evitato di servire nella guerra in Vietnam grazie ad una diagnosi medica per speroni ossei, hanno rapidamente suscitato le critiche di diversi gruppi di veterani. Il vicecomandante dell'operazione militare a guida Usa in Iraq ha affermato che il dipartimento della Difesa stava sottoponendo alcuni militari a esami medici per verificare se i mal di testa e altri malesseri lamentati rappresentino lesioni traumatiche da stress. I funzionari del dipartimento della Difesa hanno riferito che alcuni dei soldati colpiti si trovavano a pochi passi da dove sono caduti i missili iraniani, sebbene fossero all'interno di bunker protettivi. (Was)