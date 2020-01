Usa: Utah proibisce "terapia di conversione" per figli di coppie Lgbt

- Lo Utah, negli Stati Uniti, è ora il diciannovesimo Stato a mettere fuori legge la "terapia di conversione" per i figli di coppie Lgbt. Lo riferisce la "Cnn" per poi spiegare che il divieto emesso dal governatore repubblicano Gary Herbert arriva un anno dopo il tentativo di porre fine alla pratica nello Stato conservatore. La "terapia di conversione" è una pratica volta a cambiare forzatamente l'orientamento sessuale o l'identità di genere di qualcuno. Si tratta di un metodo che non funziona e gli studi piuttosto dimostrano che coloro che vi sono sottoposti o che scelgono di subirlo sono esposti a un rischio maggiore di depressione e suicidio. (segue) (Was)