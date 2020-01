Usa: gruppo "Common Cause" denuncia violazioni del finanziamento della campagna da parte di una Ong pro-Sanders (2)

- "Our Revolution" è un gruppo politico senza fini di lucro espulso dalla campagna presidenziale del 2016 di Sanders che aveva accettato quasi 1 milione di dollari di donazioni superando così i limiti federali. Sanders si è battuto a lungo contro il sistema di finanziamento delle campagne elettorali negli Stati Uniti. Tuttavia, evidenzia "The Hill" lo status di no profit di "Our Revolution" si traduce nel fatto che l'organizzazione non è tenuta a rivelare i suoi donatori così come devono invece fare altri gruppi politicamente attivi come i super Pac (Super political action committees), cioè organizzazioni che appoggiano un politico o un partito in maniera privata e indipendente. (Was)