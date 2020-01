Usa: impeachment, email testimoniano ufficio di Bilancio al lavoro su congelamento aiuti a Ucraina (2)

- Le 192 pagine di documenti non contengono importanti nuove rivelazioni in termini di chi ha lavorato all'operazione di congelamento degli aiuti o sulla sequenza degli eventi, ma offrono nuove prove dell'attrito tra il dipartimento della Difesa e la Casa Bianca sul prolungarsi del congelamento degli aiuti nell'arco dell'estate e sulla confusione e la sorpresa dei membri del Congresso, compresi alcuni Repubblicani di spicco, quando hanno appreso della sospensione all'assistenza militare in Ucraina. (Was)