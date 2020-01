Francia-Usa: dipartimento di Stato, si è tenuto oggi a Parigi il terzo "Cyber Dialogue"

- Il terzo "Cyber Dialogue" tra Stati Uniti e Francia si è tenuto a Parigi, il 22 gennaio 2020, per riaffermare il partenariato in corso tra i due Paesi sulla sicurezza informatica e le questioni di politica informatica. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. "I nostri governi condividono l'impegno di garantire un cyberspazio aperto, interoperabile, affidabile e sicuro in cui tutti gli Stati si comportino in modo responsabile", prosegue la nota. Alla riunione bilaterale, "gli Stati Uniti e la Francia hanno discusso degli sforzi per promuovere la stabilità nel cyberspazio; dei progressi diplomatici nelle sedi di sicurezza multilaterali e regionali; dei problemi di sicurezza del 5G; dei problemi di sicurezza informatica interna e dello sviluppo delle capacità informatiche". Entrambi i paesi "hanno riaffermato il loro sostegno a un quadro di comportamento responsabile degli Stati nel cyberspazio, basato sull'applicabilità del diritto internazionale esistente, sull'adesione del comportamento degli Stati a norme non vincolanti in tempo di pace e sull'attuazione di misure pratiche di rafforzamento della fiducia". Le delegazioni "hanno anche discusso elementi della dichiarazione congiunta sul progresso del comportamento responsabile dello Stato nel cyberspazio che gli Stati Uniti, la Francia e altri 25 paesi hanno firmato il 23 settembre 2019, che includeva un impegno a lavorare insieme su base volontaria per ritenere gli Stati responsabili quando agiscono in contrasto con queste disposizioni". (segue) (Com)