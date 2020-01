Usa: impeachment, Biden non parteciperebbe a scambio di testimoni

- Joe Biden, candidato alle primarie democratiche per le presidenziali 2020, ha dichiarato in maniera decisa che non acconsentirebbe ad alcuno scambio di testimoni nell'ambito del processo di impeachment del Senato. Ad un elettore, riferisce il "Washington Post", che ha gli chiesto se si offrirebbe di testimoniare in cambio delle testimonianze di alti funzionari dell'amministrazione Trump, come ad esempio il capo dello staff della Casa Bianca Mick Mulvaney o l'ex consigliere per la Sicurezza nazionale John Bolton, Biden ha risposto che "non è una domanda irrazionale da porre", ma ha aggiunto che non si presterebbe ad un simile baratto. "Il motivo per cui non vorrei concludere l'affare, la linea di fondo è che si tratta di una questione costituzionale", ha chiarito Biden per poi precisare: "Non la trasformeremo in una farsa o in un teatrino politico. Non voglio farne parte". (segue) (Was)