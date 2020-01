Imprese: con procedura fallimentare McDermott cede il controllo ai finanziatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia McDermott international che si occupa di ingegneria, approvvigionamento, fabbricazione ed installazione di piattaforme petrolifere in tutto il mondo, ha indicato la sua intenzione di riemergere dalla bancarotta nei prossimi mesi con una nuova proprietà ed un piano di risanamento che restituisce in maniera minima gli obbligazionisti e cancella gli attuali azionisti. Lo riferisce il "Wall Street Journal", precisando che l'amministratore delegato David Dickson ha dichiarato oggi che il fallimento di McDermott è stata causato da perdite impreviste legate ad importanti progetti di ingegneria energetica ereditati dalla sua acquisizione, nel 2018, della compagnia Chicago Bridge & Iron. In tribunale Dickson ha affermato che i problemi associati a due di questi i progetti, gli impianti di esportazione di gas naturale liquefatto a Hackberry, (Los Angeles) e Freeport, (Texas), sono stati casi isolati che non si ripeteranno. (segue) (Was)