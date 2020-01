Algeria-Italia: Tebboune su incontro con Di Maio, "Algeri pronta a rimpatriare suoi cittadini"

- Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha rivelato il contenuto del suo incontro ieri sera con il ministro per gli Affari esteri italiano Luigi Di Maio sulla questione dell'immigrazione clandestina.Nel corso di un'intervista con la stampa nazionale, Tebboune ha affermato di aver detto a Di Maio che "l'Italia ha il diritto di espellere qualsiasi algerino arrivato illegalmente, ma senza esporlo a costrizioni fisiche o psicologiche, oppure ad insulti o aggressioni fisiche". Il presidente algerino ha poi aggiunto che "l'Algeria è pronta a sostenere le spese per il rimpatrio di algerini dall'Italia", ma che quest'ultima "non deve in alcun caso esporli a pericoli o tentare di rimpatriarli via mare". (Res)