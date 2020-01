Usa: la battaglia sulla previdenza sociale tracima nella campagna per le presidenziali 2020

- Le dichiarazioni del presidente Donald Trump e dei principali candidati presidenziali democratici nei giorni scorsi hanno spinto la previdenza sociale nel mezzo della campagna del 2020, rivelando tensioni all'interno dei partiti politici sulla spesa pubblica e un programma che paga benefici mensili a quasi 70 milioni di persone. Ieri è sembrato che Trump esprimesse una nuova apertura al rinnovamento di programmi come il "Social Security" e "Medicare", aprendo potenzialmente le porte, in caso di rielezione, alla revisione di due dei più grandi programmi governativi del Paese. A margine del World economic forum di Davos, in Svizzera, il capo della Casa Bianca ha sostenuto che affrontare la spesa per i diritti è "la più semplice di tutte le cose" e ha indicato che una maggiore crescita economica renderebbe più semplice la spesa in favore di quei programmi. (segue) (Was)