Brasile: ministero Salute nega caso di coronavirus nello Stato di Minas Gerais

- Il ministero della Salute del Brasile ha smentito la notizia di un primo caso di coronavirus, registrato nello Stato del Minas Gerais nella mattinata di mercoledì 22. Lo riferisce una nota del ministero della Salute di Brasilia. La segreteria di Stato della Sanità aveva sollevato, in una nota ufficiale, un'ipotesi di contagio da coronavirus di una cittadina mineira di 35 anni durante un viaggio in Cina. "Non vi è alcun caso sospetto in Brasile di polmonite correlato ad eventi in Cina", ha dichiarato il ministero della Salute. "Il caso notificato dal dipartimento della Sanità dello Stato di Minas Gerais non corrisponde alla definizione di caso sospetto elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), dato che la paziente era a Shanghai, dove, almeno al momento, non si sono verificati casi di trasmissione", ha precisato il Ministero. (Com)