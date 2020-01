M5s: Fico, grazie a Di Maio, con lui molta strada insieme, ora fase nuova per Movimento

- Il presidente della Camera Roberto Fico, dopo le dimissioni da capo politico di Luigi Di Maio, in un post su Facebook, evidenzia: "Con Luigi abbiamo percorso molta strada insieme. Un percorso importante, iniziato tanti anni fa e che continua ancora oggi. Con lui mi sono confrontato spesso, anche vivacemente. A volte abbiamo avuto visioni e opinioni diverse su alcuni temi e questioni da affrontare. Credo però che questo sia il momento per ringraziare Luigi del suo impegno e della dedizione di questi anni, che nessuno può mettere in discussione". Ma ogni percorso, prosegue la terza carica dello Stato, "conosce fasi diverse. Il Movimento si è assunto una responsabilità nei confronti dei cittadini e deve portare avanti il lavoro avviato nel tempo, grazie al contributo di attivisti e portavoce, presenti nei vari livelli istituzionali. Lo deve fare con rinnovata energia, con serietà e tenacia, con l’impegno quotidiano dei gruppi parlamentari. Quello che succede oggi non cambia in alcun modo questo percorso e l’impegno nel governo". (segue) (Rin)