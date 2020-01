M5s: Fico, grazie a Di Maio, con lui molta strada insieme, ora fase nuova per Movimento (2)

- Fico evidenzia anche che "si apre una nuova fase per il Movimento. Sta a noi costruirla, a partire dagli Stati generali che si svolgeranno a breve. Facendo tesoro degli errori commessi, confrontandoci con schiettezza, facendo leva sul lavoro di questi anni, su quanto fatto e imparato. Cogliamo l’occasione di questo momento di riflessione e confronto. Facciamolo con lungimiranza e consapevolezza. Mettiamo al centro temi e provvedimenti, punti di riferimento della strada che seguiremo. E lavoriamo per individuare il modello di organizzazione che meglio possa rispondere alle esigenze di un Movimento cresciuto e cambiato. Un modello, più collegiale, che ci aiuti ad affrontare le sfide che verranno. E' un percorso che faremo - assicura infine -, come sempre, tutti insieme". (Rin)