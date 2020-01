Rifiuti Roma: Pd, Raggi compia volontà Assemblea capitolina

- "Riteniamo che il completamento del ciclo dei rifiuti sia di vitale importanza per la capitale d'Italia e che quindi è necessario costruire su basi solide un percorso ampiamente condiviso delle forze politiche che siedono in Aula Giulio Cesare". Lo scrive, in una nota, il gruppo Pd capitolino. "Sono necessari investimenti pubblici, occorre il rilancio dell'organizzazione aziendale di Ama, Roma non ha bisogno solo di una discarica, quanto degli altri impianti necessari al completamento del ciclo dei rifiuti - si legge nella nota -. Ieri l'assemblea capitolina si è espressa in modo chiaro ed inequivocabile: ritirare la delibera di giunta che identifica Monte Carnevale quale sito della nuova discarica. L'indirizzo approvato dall'aula è stato votato dai tutti i gruppi politici M5s compreso. La sindaca ha però candidamente dichiarato che non ne terrà conto. Sembrerebbe quindi orientata a proseguire nella sua scelta aprendo uno scontro istituzionale che potrebbe avere conseguenze disastrose per la città. Il rocambolesco risveglio di Virginia Raggi del 31 dicembre, a seguito dell'intervento ultimativo della Regione Lazio, ha prodotto la peggiore scelta possibile. Peggio di quanto fatto c'è ora solo disattendere la volontà espressa in aula Giulio Cesare. Se Virginia Raggi non rispetterà la volontà di tutte le forze politiche che unitariamente hanno bocciato la decisione della sindaca, mostrando tutta la disponibilità a trovare insieme in tempi brevissimi una soluzione alternativa, la scelta di Monte Carnevale non potrà comunque resistere allo scontro politico ed elettorale, con la conseguenza - conclude il gruppo consiliare Pd- di dover ricominciare daccapo all'inizio della prossima legislatura penalizzando la città che continuerà ad essere una discarica a cielo aperto". (Com)