Mondiali calcio 2026: Trump, sarà fantastico (2)

- Gianni Infantino è stato invitato da Donald Trump a tenere un discorso di presentazione dei Mondiali 2026 durante una cena offerta dal presidente degli Stati Uniti al World economic forum di Davos, in Svizzera. Nel 2026, infatti, gli Stati Uniti avranno un ruolo centrale nelle competizioni della Fifa, insieme a Canada e Messico, in quanto ospiteranno le finali più grandi e inclusive di sempre della Coppa del mondo Fifa. Quarantotto squadre provenienti da tutti e sei i continenti parteciperanno a 80 partite che si dovrebbero tenere in 16 città di tre Paesi, creando così anche nuove opportunità commerciali nei Paesi ospitanti. (Was)