Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- -L'assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Carlo Cafarotti interviene al convegno "2020: opportunità e prospettive per il turismo Italia-Cina" Aeroporto Leonardo da Vinci - Terminal 3. (ore 11)-Il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo interviene alla Conferenza stampa di Memoria Genera Futuro, le iniziative promosse da Roma Capitale per la Giornata della Memoria. Casa della Memoria e della Storia, via San Francesco di Sales 5. (ore 12.30)-L'assessora alla Persona, alla Scuola e Comunità Solidale Veronica Mammì interviene alla Conferenza stampa di Memoria Genera Futuro, le iniziative promosse da Roma Capitale per la Giornata della Memoria. Casa della Memoria e della Storia, via San Francesco di Sales 5. (ore 12.30)-L'assessora alla Persona, alla Scuola e Comunità Solidale Veronica Mammì partecipa all'inaugurazione del nuovo Corridoio umanitario per migranti e 'Dublinati' dell'Esercito della Salvezza nel quartiere San Lorenzo. Via degli Apuli 41. (ore 17)REGIONE-L’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli partecipa al Talk “[R3]Circle L’economia circolare alla conquista della moda”, organizzato nel quadro della Roma Fashion Week. L’evento si svolge presso la Ex Caserma Guido Reni, Via Guido Reni 7, Roma. (ore 10.30) (segue) (Rer)