Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (3)

-Concerto per il Giorno della Memoria 2020 "Là dove giace il cuore", promosso da con il patrocinio della presidenza del consiglio dei Ministri, in collaborazione con l'Accademia nazionale di Santa Cecilia. Auditorium Parco della Musica - Sala Sinopoli. (ore 20.30)-Convegno "Focus lotta alle infezioni correlate all'assistenza". Regione Lazio, Sala Tevere. Cristoforo Colombo, 212 (ore 8.30)-In occasione delle celebrazioni del Capodanno Cinese giovedì 23 gennaio 2020 al Leonardo da Vinci si svolgerà una tavola rotonda dal titolo "2020: opportunità e prospettive per il turismo Italia-Cina". Terminal 3 in area Partenze. (ore 11)- Evento "Focus Hotellerie – Exchange Ideas", un incontro di approfondimento su alcuni dei principali fattori di sviluppo della ricettività alberghiera. L'evento, organizzato da Unindustria in collaborazione con Confindustria Alberghi, vedrà la partecipazione del Presidente Stefano Fiori per un saluto introduttivo. Seguiranno i tavoli di lavoro rivolti alle strutture alberghiere associate, sui temi della Formazione e dell'Economia circolare, moderati dalla Prof.ssa Sara Gentili della Luiss Guido Carli, da Massimiliano Ricci e da Antonio Truglio. l'Hotel NH Collection Giustiniano, in Via Virgilio 1, Roma. (ore 15)