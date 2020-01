Usa: mercato immobiliare chiude positivamente il 2019

- La vendita di case, non di nuova costruzione, negli Stati Uniti è aumentata a dicembre. Lo riferisce il "Wall Street Journal" sottolineando che il basso tasso di disoccupazione e dei mutui stanno risollevando agli inizi del 2020 il mercato immobiliare. La vendita di case è cresciuta del 3,6 per cento a dicembre rispetto a novembre, ad un tasso annuale destagionalizzato pari a 5,54 milioni di dollari, ha affermato oggi la National association of realtors (Nar, Associazione nazionale delle agenzie immobiliari). In particolate la vendita di case già esistenti è aumentata del 10,8 per cento a dicembre rispetto all'anno precedente, mentre le vendite totali hanno chiuso il 2019 a 5,34 milioni di dollari, lo stesso livello del 2018. (segue) (Was)