Usa: mercato immobiliare chiude positivamente il 2019 (2)

- La bassa disoccupazione, osserva il "Wsj", è un fattore a sostegno della domanda di acquisto di abitazioni. Il tasso di disoccupazione degli Stati Uniti è rimasto al 3,5 per cento a dicembre, il minimo da 50 anni a questa parte. Inoltre, le condizioni per i mutui sono generalmente migliori di un anno fa. Il tasso di interesse medio su un mutuo a 30 anni era del 3,65 per cento il 16 gennaio, in leggero aumento rispetto ai minimi di settembre, ma comunque al di sotto dei livelli dell'anno precedente. Resta però, la carenza di abitazioni. "Stiamo affrontando questa terribile carenza di alloggi", ha dichiarato il capo economista della Nar, Lawrence Yun per poi aggiungere: "Dobbiamo costruire di più". (Was)