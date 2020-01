Usa: gruppo "Common Cause" denuncia violazioni del finanziamento della campagna da parte di una Ong pro-Sanders

- Il gruppo Common Cause ha presentato oggi una denuncia alla Commissione elettorale federale (Fec) statunitense accusando l'organizzazione no profit "Our Revolution", istituita dal senatore Bernie Sanders, di accettare contributi alla sua campagna elettorale superiori ai limiti federali. Lo riferisce "The Hill" che precisa come "Common Cause" abbia lamentato che "Our Revolution" ha accettato donazioni superiori al limite federale di 5.000 dollari per individuo per i comitati di azione politica, mentre spende denaro a sostegno della campagna presidenziale di Sanders anche per la mobilitazione degli elettori in Iowa. (segue) (Was)