Usa: amministrazione Trump aggiungerà i brasiliani ai richiedenti asilo che devono attendere in Messico

- L'amministrazione del presidente Donald Trump ha in programma di aggiungere i richiedenti asilo brasiliani all'elenco di coloro che devono restare in Messico mentre i loro casi di immigrazione vengono esaminati. Più di 55.000 richiedenti asilo provenienti da nazioni diverse dal Messico, riferisce "The Hill", sono stati costretti ad attendere nel Paese in base ai Protocolli di protezione sulle migrazioni (Mpp) della Casa Bianca. La maggior parte di questi proviene da altre nazioni di lingua spagnola, anche se la misura ha colpito anche i centroamericani che parlano prevalentemente lingue indigene. La lingua nazionale del Brasile, ad esempio, è il portoghese. Mark Morgan, commissario delegato della Protezione doganale e delle Frontiere degli Stati Uniti, ha dichiarato ai giornalisti a dicembre che i funzionari federali avevano notato un aumento dei migranti brasiliani, haitiani e africani al confine meridionale. (segue) (Was)