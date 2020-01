Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIERe Italy Winter Forum 2020, convention italiana del real estate organizzata da Monitorimmobiliare e Monitorisparmio. In apertura il ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone. Tra i presenti il presidente di Borsa Italiana Andrea Sironi, Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, l’amministratore delegato di Invimit sgr Giovanna Della Posta, il presidente di Assoimmobiliare Silvia Rovere (Ad Morgan Stanley Sgr), Luca Dondi, ad di Nomisma, Cristina Mazzurana, ad Capital Group Italy, Giovanni Di Corato ad Amundi RE Sgr, Barbara Mezzaroma, presidente Impreme Spa, Giampiero Schiavo, ad Castello Sgr, Attilio Di Cunto, ad EuroMilano, Massimo Roj, ad progetto CMR, Armando Borghi, ceo CityLife, Igor De Biasio, ad Arexpo, Aldo Giacin co-founder e direttore generale di Ricerca 12 ed Edoardo De Albertis, ceo Borio Mangiarotti.Borsa Italiana, piazza Affari (dalle 9.30)Conferenza ‘Il Mondo nel 2020: opportunità e rischi per le imprese italiane’ promossa da ISPI e Assolombarda. Intervengono Manlio di Stefano, sottosegretario di Stato al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Silvia Candiani, amministratore delegato di Microsoft Italia, Fabrizio Di Amato, presidente di Maire Tecnimont, Roberto Gavazzi, amministratore delegato di Boffi, Paolo Magri, vicepresidente esecutivo e direttore ISPI, Giampiero Massolo, presidente ISPI e Fincantieri, Alessandro Scarabelli, direttore generale di Assolombarda, Marco Sesana, amministratore delegato di Generali Italia e Alessandro Terzulli, chief economist di Sace.Assolombarda - Auditorium, via Pantano 9 (ore 10.00)Convegno su “I lavori del futuro” con l’imprenditore Marco Montemagno.Palazzo Giureconsulti - Sala Colonne, piazza Mercanti 2 (dalle 11 alle 13)Conferenza stampa di Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil per illustrare le ragioni dello sciopero nazionale dei lavoratori del settore del legno previsto per il 21 febbraio.Camera del Lavoro, viale Premuda 17 - Monza (ore 11.30)Nell'ambito delle iniziative del Comune di Milano per la "Giornata della Memoria 2020” Sea presenta la mostra “Arte nella Shoah”. Intervengono Alessandro Fidato, airport director and accountable manager Sea, Maurizio Baruffi, responsabile public affairs Sea, Filippo Del Corno, assessore alla Cultura del Comune di Milano, Daniela Dana Tedeschi, vicepresidente associazione Figli della Shoah e Sandro Gai, figlio del pittore dei disegni del video della mostraMilano Linate Center, piano 2 - sopra i check-in, via Enrico Forlanini (ore 12.00)Iniziativa “Lo Sport oltre lo Sport. Il dato è tratto. Atleti e tecnologia”, promossa da “Il Foglio sportivo”. Si confrontano sul tema il telecronista Pierluigi Pardo, il campione del mondo piloti di F1 Esports su Ferrari David “Tonzilla” Tonizza, il giornalista Umberto Zapelloni, il ceo di Math&Sport Ottaviano Crivaro, Lorenzo Dallari, responsabile editoriale Lega serie A, Mauro Berruto, allenatore, ex ct Nazionale maschile di pallavolo, Antonio Gagliardi, responsabile Match Analysis della Nazionale di calcio, Figc, Matteo Campodonico, fondatore di Wyscout, Paolo Carito, direttore dello Sviluppo Strategico, Commerciale e Marketing Lega Pro, Marco Arpino, direttore Progetti speciali del Coni, Chiara D’Angelo, Caterina Gozzoli e Nicoletta Vittadini, docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Alice Virag, campionessa del mondo di wakeboard, e Chiara Virag, sesta al Mondiale di wakeboard 2019.Università Cattolica del Sacro Cuore - Aula Magna, largo Gemelli 1 (ore 17.00)Primo incontro del ciclo organizzato da Fondazione Culturale Ambrosianeum e Fondazione Matarelli su “Le sfide della medicina nella società del benessere”, dedicato a “Le emergenze nella Milano Metropolitana - ‘saper leggere’ la realtà del presente”.Introduce e coordina il presidente del Consiglio comunale di Milano Lamberto Bertolè. Intervengono Edoardo Croci, Andrea Gori e Matteo Pacini.Fondazione Ambrosianeum, via delle Ore 3 (ore 17.30)Presentazione della mostra “La voce dei metalli” di Roberto Ciaccio, a cura dell’Archivio Roberto Ciaccio con la collaborazione di Kurt W. Forster, architetto, professore e storico dell’arte, Silvia Mascheroni, storica dell’arte, e del poeta Tomaso Kemeny. Intervengono il direttore generale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Fiorenzo Galli, Maria Pia e Silvia Ciaccio dell’Archivio Roberto Ciaccio, Silvia Mascheroni, curatrice e storia dell’arte, Alessandra Castelbarco Albani della Villa Imperiale Pesaro, Silvana Marcos e Ilaria Tiffoli della fondazione Angelo Gianni Baggi e Marcello Colledani e Giacomo Bonaiti di FIBERUSE.Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo Da Vinci”, via San Vittore 21 (ore 18.00)Primo incontro del ciclo “Vent'anni di Putin: che Russia è stata, che Russia sarà?” dedicato a “Politica interna: quali sfide per Putin?”. Intervengono: Aldo Ferrari, docente dell’Università Ca' Foscari Venezia e IIspi, Giulia Lami, docente dell’Università di Milano, Orietta Moscatelli, giornalista di Askanews, Marta Serafini, giornalista del Corriere della Sera e Anna Zafesova, giornalista de La Stampa.Ispi, via Clerici 5 (ore 18.00)Evento organizzato da Oasis e Fondazione ISMU nell’ambito del progetto "L'Islam in Italia. Un'identità in formazione". Intervengono l’arcivescovo emerito di Milano e presidente di Oasis Angelo Scola, il presidente della sezione GIP del Tribunale di Milano Aurelio Barazzetta, il segretario generale della Comunità Religiosa Islamica Italiana (COREIS) IlhamAllah Chiara Ferrero, Youssef Sbai dell’Università di Padova e il responsabile del settore Religioni ISMU e docente di Psicologia interculturale all’Università Cattolico Giovanni Giulio Valtolina. Coordina il direttore esecutivo di Oasis, Michele Brignone.Centro San Fedele - Sala Ricci, piazza San Fedele 4 (ore 18.00)Inaugurazione della mostra “La bellezza del Crocifisso”, che si chiude il 15 febbraio. Intervengono gli autori.Galleria San Fedele, via Ulrico Hoepli 3a/b (ore 18.30) (Rem)