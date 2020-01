M5s: Dadone, grazie a Di Maio, ora Movimento alla prova maturità

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, dopo le dimissioni dalla guida del Movimento cinque stelle da parte di Di Maio, in un post su Facebook, scrive: "Grazie Luigi. Grazie perché hai portato sulle spalle le colpe di tutti e le invidie di troppi. Grazie perché ora ci metti innanzi alle nostre responsabilità, dall'attivista al ministro, senza un capro espiatorio a disposizione. C'è veramente chi crede che sfogarsi pubblicamente abbia giovato al Movimento, al nostro progetto politico?". Quindi, Dadone prosegue: "Nella nostra storia ci sono stati il 'direttorio', il passo di lato di Beppe, la scomparsa di Gianroberto. Ora il passo di lato è quello di Luigi, ma il passo in avanti è quello dei facilitatori, e ci obbliga a diventare grandi, se possibile ancora di più. Ora - sottolinea il ministro - il Movimento cinque stelle deve affrontare quest'ultima prova di maturità, ma non lo può fare senza riconoscerti l'impegno e la dedizione che hai mostrato. Siamo quelli delle proposte, delle politiche chiare e pratiche, degli interventi veloci e mirati. Ora dobbiamo parlare ancor di più dei nostri risultati, perché sono tanti e stanno cambiando l'Italia. Facciamolo sapere e non fermiamoci". (Rin)