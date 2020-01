Difesa: ministro Guerini, a Kabul ricevuto riconoscimento dell'importante ruolo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Iraq e in Afghanistan il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha ricevuto il riconoscimento dell'importante ruolo svolto dall'Italia nei due paesi. Lo ha reso noto su Twitter lo stesso ministro. "Ieri a Baghdad, come oggi a Kabul dal premier (Abdullah) Abdullah e dal ministro della Difesa afgano (Asadullah Khalid) ho ricevuto il riconoscimento dell’importante ruolo che il nostro paese svolge in questi teatri. A supporto della popolazione, nella lotta al terrorismo internazionale, per la sicurezza collettiva", si legge nel messaggio.(Res)