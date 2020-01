M5s: Zingaretti, un abbraccio a Di Maio e un in bocca al lupo a Crimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, dopo le dimissioni di Di Maio dalla guida del Movimento cinque stelle, scrive su Twitter: "A Luigi Di Maio un abbraccio per una scelta difficile che rispettiamo. A Vito Crimi un grande in bocca al lupo. C’è un’Italia che ha bisogno di crescita, lavoro, equità. Continueremo a lavorare per dare risposte e soluzioni concrete alle persone". (Rin)