Mantova: sparatoria a Casaloldo, anziano ferito a una gamba

- Anziano ferito da arma da fuoco a Casaloldo, in provincia di Mantova. La sparatoria è avvenuta poco prima delle 19 di questa sera, in via Giustizia. A essere colpito - fa sapere l'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia - è stato un 73enne, T. O., trasportato in codice giallo all'ospedale di Mantova. Oltre al 118, sul posto sono intervenuti i carabinieri. Una delle ipotesi è che a sparare sia stato un vicino di casa. (Rem)