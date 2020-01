Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, giovedì 23 gennaio, Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9,30 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della III Commissione (pres.Andrea Russi). Odg: Petizione al Consiglio comunale. Promozione di un nuovo ufficio postale su bassa San Donato / Spina 3 adeguato all'utenza dei residenti.Ore 10.30 - Palazzo, Civico Sala colonne: l'assessora Leon partecipa alla cerimonia di presentazione dell'Associazione Maschere InternazionaliOre 11,30 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della IV Commissione (pres.Fabio Versaci). Odg: Audizione dell'associazione Aism.Ore 14 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della II Commissione (pres.Roberto Malanca). Odg: 1) Delibera "Intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento in Torino, via Guido Reni, 96 interno 118; 2) Delibera "Ampliamento e ristrutturazione di tettoia uso parcheggio motoveicoli all'interno del complesso Csi Piemonte in corso Unione Sovietica, 214. Con la VI Commissione (pres.Federico Mensio): Mozione "Sostegno alla proposta di legge 'norme per l'arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli urbanizzati'.Ore 16 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della Commissione Decentramento (pres.Maura Paoli): Odg: Proposte funzionamento delle Commissioni di quartiere.Ore 18 - Palazzo Lascaris - sala Viglione - via Alfieri, 15 - Convegno "I giardini terapeutici. I luoghi dell'incontro e l'umanizzazione della cura". Interviene, in rappresentanza della Città, la vicepresidente del Consiglio comunale Viviana Ferrero.Ore 20.30 - Cascina Roccafranca, via Rubino 45: l'assessore Giusta è presente all'inaugurazione della mostra fotografica "Origine, sviluppo e trasformazione dei campi di concentramento nazisti". (segue) (Rpi)