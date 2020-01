El Salvador: Usa aiuteranno autorità a valutare qualità acqua potabile (2)

- Il diplomatico ha affermato inoltre che, attraverso l'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (Epa), in collaborazione con il governo salvadoregno si cercherà una "soluzione che garantisca la qualità dell'acqua potabile per la popolazione salvadoregna a lungo termine", ha concluso Johnson. Nel corso di un incontro con il governo, il presidente Nayib Bukele ha assicurato che il problema delle alghe rilevate nel bacino idrografico dell'impianto di trattamento delle acque di Las Pavas, sul fiume Lempa, è stato risolto. Tuttavia, ha ammesso che l'acqua fornita da Anda non è potabile e si è scusato per la crisi generata negli ultimi giorni. (Brb)