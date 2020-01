Sicurezza: Mauri (Pd) su aggressione capotreno, complimenti a Polizia per arresto

- ll viceministro dell'Interno, Matteo Mauri, del Partito democratico, si complimenta con la polizia ferroviaria di Milano Bovisa "per l'arresto del responsabile dell'aggressione a Seregno di una capotreno". Alla vittima di questa brutale violenza, aggiunge il viceministro in una nota, "colpevole solo di svolgere il proprio lavoro, invio la mia solidarietà. Leggo da notizie di stampa che lo stesso uomo si sarebbe reso responsabile anche di un altro atto di violenza, sempre nei confronti di una capotreno. La risposta contro queste aggressioni deve essere dura. Atti di violenza come questi sono intollerabili. Vanno contrastati sempre con la massima fermezza. Anche per questo nell'ultima legge di Bilancio abbiamo stanziato risorse per l'assunzione di altri 1.600 agenti per le varie Specialita della Polizia, tra cui anche la Polfer".(Com)