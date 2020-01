M5s: Catalfo a Di Maio, grazie, sei risorza preziosissima per Movimento oggi e sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, dopo le dimisisoni da capo politico del Movimento cinque stelle di Luigi Di Maio, in un post su Facebook, scrive: "Caro Luigi, ci conosciamo da sette anni ormai e sai che sono una a cui piace parlare poco. Perciò, in una giornata delicata per te e per il Movimento cinque stelle, mi limito a dirti grazie. Grazie per essere stati l’uno al fianco dell’altra durante le battaglie che in questi anni abbiamo condotto e vinto. Nelle strade, nelle piazze, marciando insieme a migliaia di persone, quelle stesse persone che hanno riposto in noi la propria fiducia e ci hanno mandato in Parlamento per migliorare le loro vite. Lo abbiamo fatto sempre insieme - continua Catalfo -, sconfessando tanti profeti di sventura. Ti ricordi quando ci dicevano che il Reddito di cittadinanza non si poteva fare? E invece una volta andati al governo, con orgoglio e responsabilità, lo abbiamo fatto e oggi sta aiutando milioni di famiglie italiane. Vai, andiamone fieri". Quindi, il ministro postando sulla sua pagina la foto di un abbraccio con Di Maio, continua: "Questa foto è stata scattata proprio il giorno in cui il decreto con all’interno il Reddito è stato approvato al Senato. E' viva dentro di me l’emozione di quel giorno e di questo abbraccio. Uno come te - conclude - è una risorsa preziosissima per il Movimento. Oggi, domani. Sempre". (Rin)