Brasile: governo Minas Gerais indaga su un sospetto caso di coronavirus a Belo Horizonte

- Il Dipartimento della salute dello stato brasiliano di Minas Gerais (Ses-Mg) indaga su un sospetto caso di contagio da coronavirus a Belo Horizonte. La paziente ricoverata e in stato di osservazione è una donna brasiliana di 35 anni, atterrata all'aeroporto della capitale di Minas Gerais il 18 gennaio proveniente da Shanghai, in Cina. Test in grado di confermare o escludere l'ipotesi diagnostica sono in corso nei laboratori di riferimento. L'allarme è stato lanciato dopo che il caso è stato identificato ieri, presso l'Unità di pronto soccorso (Upa) in un quartiere di Belo Horizonte. La donna presenta sintomi respiratori compatibili con la malattia respiratoria virale acuta che si sta diffondendo velocemente in Cina e in altri paesi dell'Asia. (segue) (Brb)