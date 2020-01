Brasile: governo Minas Gerais indaga su un sospetto caso di coronavirus a Belo Horizonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla luce dell'attuale contesto epidemiologico del paese in cui si trovava il paziente (la Cina) è stata presa in considerazione l'ipotesi che la malattia di cui è affetta sia causata dal nuovo coronavirus", ha riferito il Ses. La donna è ricoverata all'ospedale Eduardo de Menezes nel quartiere di Barreiro di Belo Horizonte ed è clinicamente stabile. Secondo il Ses, il paziente non ha viaggiato nella regione di Wunhan, megalopoli cinese di 11 milioni di abitanti dove sono stati registrati i primi casi di contaminazione. La donna ha anche affermato di non avere alcun contatto con una persona sintomatica in Cina. (segue) (Brb)