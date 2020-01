M5s: Ronzulli (FI), Di Maio non si è dimesso, è stato licenziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, sostiene che "più che dimettersi Di Maio è stato licenziato visto che non sarà più neanche capo delegazione del Movimento cinque stelle al governo. Nulla più, nulla meno di quanto già fatto da Conte questa estate che - ricorda Ronzulli in una nota -non l’ha voluto vicepremier. Al di là delle parole sterili e colme di inutile retorica, l’unica verità è che con oggi si conclama il fallimento dei grillini, della loro visione del Paese, di un progetto politico fuori da ogni schema istituzionale e, a tratti, lontano dalla stessa Costituzione". (Com)