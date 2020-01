Cina: Codacons, contro virus mettere in quarantena passeggeri provenienti da Wuhan

- Per evitare il diffondersi del virus cinese nel nostro paese, occorre mettere in quarantena almeno per 48 ore tutti i passeggeri che domani arriveranno da Wuhan. Lo afferma, in una nota, il Codacons. "Non bastano gli scanner all'aeroporto di Fiumicino e le altre misure previste dalle autorità nazionali in vista dell'arrivo domani presso lo scalo romano del primo volo proveniente da Wuhan, la metropoli cinese epicentro del coranavirus, ma serve adottare misure straordinarie e severissime a tutela della salute umana", spiega il Codacons, che chiede al Ministero della salute "di adottare provvedimenti per evitare il possibile ingresso del virus in Italia". "È indispensabile mettere in quarantena almeno per 48 ore tutti i passeggeri provenienti da Wuhan, e compiere sugli stessi i dovuti accertamenti sanitari prima di consentire il loro ingresso sul territorio italiano - sottolinea il presidente Carlo Rienzi -. Una misura sicuramente grave ed estrema, ma che si rende necessaria se si vuole tutelare la pubblica incolumità ed evitare il diffondersi del virus nel nostro paese, che potrebbe avere conseguenze pesanti sulla salute dei cittadini". (Com)