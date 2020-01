M5s: Perilli, grazie a Di Maio, rispetto per sua scelta, buon lavoro a Crimi

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato Gianluca Perilli, in un post su Facebook, sostiene che "la scelta compiuta da Luigi Di Maio deve essere accolta con il massimo rispetto e accompagnata dal più sincero ringraziamento da parte di tutto il Movimento cinque stelle. Il suo impegno nelle istituzioni e alla guida del Movimento ha contribuito a un'incredibile crescita e ci ha portati al governo per lavorare e cambiare il nostro Paese". Insieme a lui, continua Perilli, "andiamo avanti nel percorso di riorganizzazione del Movimento cinque stelle e con gli Stati generali rinforzeremo il percorso del governo e andremo avanti con il programma e le riforme fondamentali. I nostri migliori auguri a Vito Crimi, una persona preparata, autorevole e un punto di riferimento per il Movimento. Siamo una squadra e lavoriamo tutti insieme per rilanciare l'Italia e migliorare la qualità della vita dei cittadini".(Rin)