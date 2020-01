Auto: Manley, nel 2020 vendite nel mondo caleranno del 2 per cento dopo sei anni di crescita

- Dopo sei anni di crescita, le vendite delle auto caleranno del 2 per cento nel 2020. Lo ha detto l'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, in una conferenza stampa a Bruxelles. Secondo Manley, il "green deal" deve essere usato "come mezzo per rafforzare la competitività" ed è ancora "più importante visto che dopo sei anni di crescita, le vendite delle auto caleranno del 2 per cento nel 2020". Rispondendo a una domanda sui dazi, Manley ha detto che "una escalation non è nell'interesse di nessuno" e ha aggiunto di confidare che con un dialogo tra le parti "potrà essere possibile una soluzione amichevole".(Beb)