Venezuela: Guaidò, paese ottimo partner commerciale per tutti, necessario "prendere decisioni"

- Il Venezuela ha le maggiori riserve di petrolio del mondo ed è un ottimo partner commerciale per tutti. Lo ha detto in conferenza stampa al Parlamento europeo il presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana, Juan Guaidò. "Il Venezuela ha le maggiori riserve di petrolio del mondo, ha un'enorme opportunità di ripresa economica e sociale. E' un ottimo partner commerciale per tutti", ha dichiarato l'oppositore venezuelano, ribadendo il suo appello all'Ue a "prendere decisioni" in merito al protrarsi della crisi in Venezuela.(Beb)