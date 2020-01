Ricerca: scienziati Ifom e Unimi individuano codice inedito del Dna, è una struttura a forma di fiore

- È stato identificato per la prima volta nella sua complessità un codice inedito del Dna: si tratta di una configurazione simile a un fiore, con alla base particolari strutture di codice genetico cruciformi. La scoperta è stata fatta da un gruppo di scienziati, diretto da Marco Foiani all'Ifom e all'Università degli Studi di Milano, che - spiega un comunicato stampa dell'ateneo milanese - hanno inoltre evidenziato che la proteina allarmina (nota anche come HMGB1) stabilizza questa configurazione, e la protegge dallo stress meccanico durante la replicazione del Dna, stress che potrebbe danneggiare i cromosomi e portare all’insorgenza di tumori. La ricerca, condotta con un approccio bioinformatico e matematico e pubblicata oggi sull’autorevole rivista 'Nature', segna un significativo avanzamento nella comprensione del codice della vita, contribuendo a chiarire le basi molecolari dei processi di riparazione e duplicazione del Dna e del meccanismo di protezione dal cancro. I risultati, raggiunti grazie al sostegno di Fondazione Airc, aprono la strada allo sviluppo di cure anticancro complementari a quelle esistenti, per aumentarne l’efficacia e ridurne la tossicità. "L'importanza degli attorcigliamenti del Dna e quindi dello stress meccanico che il Dna subisce durante le torsioni fisiologiche nel processo replicativo - dichiara Marco Foiani, direttore scientifico di Ifom e professore di Biologia Molecolare dell'Università degli Studi di Milano - erano già stati intuiti nel passato, ma dagli anni Novanta l'attenzione si è focalizzata prevalentemente sul sequenziamento del genoma umano, nella convinzione che questo sarebbe stato sufficiente e risolutivo per individuare soluzioni terapeutiche contro patologie come il cancro. Il sequenziamento è stato essenziale, ma ora abbiamo scoperto che esistono nuovi importanti livelli di organizzazione del Dna”. (segue) (Com)