Auto: Corea del Sud, Hyundai annuncia vendite record per 90 miliardi di dollari nel 2019

- Le vendite del gruppo automobilistico Hyundai si sono attestate alla cifra record di 90 miliardi di dollari nel 2019, registrando un utile operativo pari al 52 per cento con un incremento pari ad un punto percentuale rispetto ai dati riscontrati nel 2018. Lo si apprende da una nota diffusa dal gruppo sudcoreano, secondo la quale lo scorso anno le vendite di Hyundai Motor sono aumentate del 9,3 per cento a fronte di un trend positivo che ha interessato la vendita del suo marchio di lusso Genesis e di macchine sportive come la Palisade. “Cercheremo di mantenere questo andamento con il lancio di GV80 e di una serie di nuovi modelli tra cui Avante e Tucson”, ha dichiarato un dirigente del gruppo, aggiungendo che “a dispetto delle incertezze commerciali faremo del nostro meglio per raggiungere un tasso di profitto operativo pari al 5 per cento, attraverso una strategia ottimizzata per la redditività, un miglioramento dei costi e l’espansione dei nuovi modelli”. Stando alle informazioni diffuse, il gruppo ha anche annunciato di voler dare più attenzione alle auto ecologiche e allo sviluppo di soluzioni di mobilità basate sull’intelligenza artificiale nel corso del 2020. (Git)